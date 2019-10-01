Рой Кин высказался о ничейном результате "Манчестер Юнайтед" с "Арсеналом"

Теги манчестер юнайтедрой кинарсенал лондон

Рой Кин высказался о ничейном результате "Манчестер Юнайтед" с "Арсеналом"

48-летний тренер и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин рассказал, что думает о матче 7-го тура АПЛ с "Арсеналом", который закончился результативной ничьей. Об этом сообщает Sky Sports.

"Красные дьяволы" занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Сульшер - прекрасный и честный парень. Его работа очень сложно, но в команде есть молодые футболисты, которые учатся.

У нас нет терпения, мы всегда хотим успеха вчера, нужно дать тренеру время.

Ему дали работу и поддержали во время трансферного окна. Надо придерживаться выбранного направления", - сказал Рой.

Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" впервые за 30 лет набрал меньше 10 очков за 7 туров.

А еще: Алексис Санчес прекратил всякое общение с игроками "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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