Рой Кин высказался о ничейном результате "Манчестер Юнайтед" с "Арсеналом"
48-летний тренер и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин рассказал, что думает о матче 7-го тура АПЛ с "Арсеналом", который закончился результативной ничьей. Об этом сообщает Sky Sports.
"Красные дьяволы" занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата Англии.
"Сульшер - прекрасный и честный парень. Его работа очень сложно, но в команде есть молодые футболисты, которые учатся.
У нас нет терпения, мы всегда хотим успеха вчера, нужно дать тренеру время.
Ему дали работу и поддержали во время трансферного окна. Надо придерживаться выбранного направления", - сказал Рой.
Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" впервые за 30 лет набрал меньше 10 очков за 7 туров.
А еще: Алексис Санчес прекратил всякое общение с игроками "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2