Рой Кин жёстко раскритиковал Де Хеа и Магуайра после матча с "Тоттенхэмом"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказал недовольство игрой вратаря Давида Де Хеа и защитника Харри Магуайра в матче 30-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Я в шоке от пропущенного гола. Смотрю футбол уже много лет, но позволять такое сопернику? Я просто в ярости. Не могу поверить, что это "Манчестер Юнайтед". Люк Шоу играет головой, после чего начинает движение вперёд? Магуайр... Как игрок международного уровня может так обороняться?

От вратаря мне вообще тошно. Оштрафовал бы Де Хеа прямо в перерыве. Я бы даже не пустил Магуайра и Де Хеа в клубный автобус после матча - пусть бы добирались домой на такси. Мы боремся за попадание в топ-4, а тут такое... Им должно быть очень стыдно после такой игры", - цитирует Кина Sky Sports.

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1. "Красные дьяволы" отыгрались в концовке встречи благодаря голу с пенальти.

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