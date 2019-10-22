Ройс пропустит матч "Боруссии" с "Интером"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сказал, что хавбек команды Марко Ройс не сможет участвовать в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером". Об этом сообщает Get German Football News.

"Всегда неприятно, когда Марко нет с нами. У него пока есть проблемы небольшие. Давно было понятно, что он не сможет играть на протяжении трех матчей.

Надеемся, к дерби с "Шальке" он вернется", - сказал Цорк.

Матч "Интер" - "Боруссия" состоится завтра, 23 октября, в Милане. Начало - в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Нойер не включил тер Штегена в число лучших вратарей мира| http://soccernews.ru