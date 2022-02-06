Ройс дал совет Холанду по поводу его будущего
Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен
Капитан "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс рассказал, какой совет дал бы нападающему сборной Норвегии и "шмелей" Эрлингу Холанду по поводу будущего.
"Я бы сказал ему: "Оставайся с нами, здесь у тебя есть все для того, чтобы развиваться". В "Боруссии" он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы и чувствовать себя ценным.
Конечно, Эрлинг сам решит, что лучше именно для него. Будет жаль, если Холанд уйдет, но мы в таком случае будем двигаться дальше и найдем решение этой проблемы", - сказал полузащитник.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20