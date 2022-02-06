Ройс дал совет Холанду по поводу его будущего

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Капитан "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс рассказал, какой совет дал бы нападающему сборной Норвегии и "шмелей" Эрлингу Холанду по поводу будущего.

"Я бы сказал ему: "Оставайся с нами, здесь у тебя есть все для того, чтобы развиваться". В "Боруссии" он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы и чувствовать себя ценным.

Конечно, Эрлинг сам решит, что лучше именно для него. Будет жаль, если Холанд уйдет, но мы в таком случае будем двигаться дальше и найдем решение этой проблемы", - сказал полузащитник.

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