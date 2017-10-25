Ройс: "Думаю, что не останусь в "Боруссии"

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Ройс: "Думаю, что не останусь в "Боруссии"Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс высказался о своих планах на будущее.

"Есть клубы за границей, в которых я хотел бы поиграть. В мае 2019-го года мне исполнится 30 лет, и тогда я смогу подписать большой контракт в последний раз в своей карьере. Это будет мой последний шанс сыграть в другом чемпионате. Поэтому я думаю, что не останусь в Дортмунде", - цитирует 28-летнего немца le10sport.

Напомним, вчера в матче кубка Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Магдебург". | soccernews.ru

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