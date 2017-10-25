Ройс: "Думаю, что не останусь в "Боруссии"
Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс высказался о своих планах на будущее.
"Есть клубы за границей, в которых я хотел бы поиграть. В мае 2019-го года мне исполнится 30 лет, и тогда я смогу подписать большой контракт в последний раз в своей карьере. Это будет мой последний шанс сыграть в другом чемпионате. Поэтому я думаю, что не останусь в Дортмунде", - цитирует 28-летнего немца le10sport.
Напомним, вчера в матче кубка Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Магдебург". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Хоффенхайм
|9
|16
|5
|Шальке
|9
|16
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Герта
|9
|10
|12
|Майнц 05
|9
|10
|13
|Штутгарт
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|9
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2