Ройс: "Думаю, что не останусь в "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс высказался о своих планах на будущее.

"Есть клубы за границей, в которых я хотел бы поиграть. В мае 2019-го года мне исполнится 30 лет, и тогда я смогу подписать большой контракт в последний раз в своей карьере. Это будет мой последний шанс сыграть в другом чемпионате. Поэтому я думаю, что не останусь в Дортмунде", - цитирует 28-летнего немца le10sport.

Напомним, вчера в матче кубка Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Магдебург". | soccernews.ru