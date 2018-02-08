Ройс готов сыграть против "Гамбурга"

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Ройс готов сыграть против "Гамбурга"Полузащитник "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс сможет принять участие в матче 22-го тура чемпионата Германии с "Гамбургом".

Напомним, что игра пройдет в Дортмунде 10 февраля.

Футболист полностью восстановился после травмы задней крестообразной связки правого колена.

28-летний спортсмен не выходил на поле с мая 2017 года. 

Читайте: Летом Ройс планирует перебраться в Испанию http://soccernews.ru

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