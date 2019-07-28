Ройс - лучший игрок Бундеслиги в сезоне-2018/19 по версии журналистов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс признан лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов, сообщает Kicker.

По сведениям издания, футболист получил получил 158 голосов из 540. В минувшем сезоне 30-летний Ройс провел 27 матчей в Бундеслиге, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Второе место занял полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хавертц (121 голос), третья позиция у защитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих (35 голосов).

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