Ройс - лучший игрок Бундеслиги в сезоне-2018/19 по версии журналистов
Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс признан лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов, сообщает Kicker.
По сведениям издания, футболист получил получил 158 голосов из 540. В минувшем сезоне 30-летний Ройс провел 27 матчей в Бундеслиге, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
Второе место занял полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хавертц (121 голос), третья позиция у защитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих (35 голосов).
Не пропустите: "Бавария" не договаривалась по Вернеру. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Эвертон" готов заплатить 62 миллиона евро за форварда "Кристал Пэлас"
-
"Зенит" обыграл "Оренбург", одержал третью победу на старте сезона
-
"Реал" отменил трансфер Бэйла в китайский клуб
-
Иньеста высказался об уходе из "Барселоны"
-
"Вулверхэмптон" согласовал трансфер форварда "Милана"
-
Стала известна сумма трансфера Кругового в "Зенит"
-
Рибери отказался перейти в "Монако"
-
"Милан" вступил в борьбу за Эриксена
-
1
Прилет Бэйла в Китай оказался вымышленным
-
Ройс - лучший игрок Бундеслиги в сезоне-2018/19 по версии журналистов
-
"Спартак" определился с датой отставки Кононова
-
Молодежка тульского "Арсенала" с рекордным счетом разгромила "Ростов"
-
Пике купил еще один футбольный клуб
-
Мексиканский вратарь завершил карьеру в 46 лет
-
"Наполи" пытается перехватить трансферную цель "Арсенала"
-
"Рома" предлагает "Ювентусу" обмен футболистами
-
М. Погба перешел в клуб из Реаля
-
У Алвеса есть план по возвращению в "Барселону"
-
"Шинник" впервые проиграл в ФНЛ в нынешнем сезоне
-
"Зенит" согласовал четвертый летний трансфер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19