Ройс может перейти в "Интер"
"Интер" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Марко Ройсу, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, миланский клуб может приобрести футболиста следующим летом. Ранее сам хавбек заявлял, что он не исключает вероятности смены клуба.
Стоит отметить, что 28-летний Ройс не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травмы.
Не пропустите: Ройсом уже интересуются два клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|3
|Хоффенхайм
|7
|14
|4
|Ганновер 96
|7
|12
|5
|Аугсбург
|7
|11
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|7
|РБ Лейпциг
|6
|10
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Герта
|7
|9
|11
|Байер Леверкузен
|7
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Фрайбург
|7
|7
|16
|Гамбург
|7
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|6
|1