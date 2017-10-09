Ройс может перейти в "Интер"

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Ройс может перейти в "Интер"

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Марко Ройсу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланский клуб может приобрести футболиста следующим летом. Ранее сам хавбек заявлял, что он не исключает вероятности смены клуба.

Стоит отметить, что 28-летний Ройс не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травмы.

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