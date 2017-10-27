Ройс может продолжить карьеру в "Милане"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может перейти в "Милан", сообщает Sports Illustrated.

Футболист так и не продлил соглашение со "Шмелями", что увеличивает шансы игрока на уход из клуба.

Действующий контракт Ройса с "Боруссией" действует до лета 2019 года.

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