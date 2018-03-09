Ройс надеется сыграть на ЧМ-2018

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс, пропустивший из-за травм ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок Конфедераций-2017, надеется сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.

"У меня огромное желание сыграть на ЧМ-2018. Жду с нетерпением. Чем ближе турнир и предстоящие международные матчи, тем больше будет мой ажиотаж. Посмотрим, какие решения примет тренер. Я, тем не менее, очень спокоен. Из-за травмы я этот турнир не пропущу. Конечно, мы постоянно общаемся с Йоахимом Лёвом, в частности, о моей травме. Мы переписываемся и разговариваем по телефону о том, как я набираю форму и на другие темы. Мы поддерживаем плотный контакт" - цитирует Ройса официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Германии сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

Также читайте: Ройс: "Я счастлив, что продолжу носить майку "Боруссии". | http://soccernews.ru