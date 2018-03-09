Ройс надеется сыграть на ЧМ-2018

Теги марко ройсборуссия дортмундгерманияйоахим лёв

Ройс надеется сыграть на ЧМ-2018

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс, пропустивший из-за травм ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок Конфедераций-2017, надеется сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.

"У меня огромное желание сыграть на ЧМ-2018. Жду с нетерпением. Чем ближе турнир и предстоящие международные матчи, тем больше будет мой ажиотаж. Посмотрим, какие решения примет тренер. Я, тем не менее, очень спокоен. Из-за травмы я этот турнир не пропущу. Конечно, мы постоянно общаемся с Йоахимом Лёвом, в частности, о моей травме. Мы переписываемся и разговариваем по телефону о том, как я набираю форму и на другие темы. Мы поддерживаем плотный контакт" - цитирует Ройса официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Германии сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

Также читайте: Ройс: "Я счастлив, что продолжу носить майку "Боруссии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 25 63
2 Шальке 26 46
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
13 Фрайбург 25 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 26 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 25 17
Полная таблица

топ-5 тегов