Ройс не поедет на Евро-2020
Фото: инстаграм Ройса/Автор неизвестен
Футболист дотмундской «Боруссии» Марко Ройс сообщил о том, что не сыграет на Евро-2020.
"После сложного, изматывающего и, к счастью, удачного сезона я вместе с тренером национальной сборной решил не ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я горжусь шансом сыграть за свою страну. Но после очень напряженного года для меня и "Боруссии" я принял решение дать своему телу время на восстановление.
Я воспользуюсь перерывом, чтобы оптимально подготовиться к новому сезону! Я желаю Йоахиму Леву и нашей команде всего наилучшего на чемпионате Европы. Я буду поддерживать наших как фанат и держать пальцы скрещенными", – написал Ройс.
В текущем сезоне немецкий игрок забил в Бундеслиге 7 голов и отдал 6 голевых передач.
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