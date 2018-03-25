Ройс не поможет "Боруссии" в матче с "Баварией"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петера Штёгер заявил, что полузащитник Марко Ройс не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Германии с "Баварией".

"У Ройса небольшое повреждение. Однако ему нельзя проводить много матчей после долгого перерыва. Мы предоставим ему отдых", – приводит слова Штёгера Bild.

Матч "Бавария" - "Боруссия" состоится 31 марта и начнется в 19:30 мск.

В этом сезоне 28-летний Ройс провел за "Боруссию" 9 матчей и забил 3 гола.

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