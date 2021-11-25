Ройс побил клубный рекорд дортмундской "Боруссии"

Фото твиттер "Боруссии"

Атакующий полузащитник Марко Ройс стал рекордсменом дортмундской "Боруссии", сообщает Opta.

32-летний футболист провёл 55-й матч в составе "шмелей" в рамках Лиги Чемпионов - это лучший показатель в истории клуба.

Ройс превзошёл достижение бывшего защитника "Боруссии" Лукаша Пищека (54).

Напомним, что хавбек выступает за клуб из Дортмунда с 2012 года.

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