Ройс побил рекорд Левандовски в дортмундской "Боруссии"

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал лучшим бомбардиром в истории клуба в Лиге Чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2) Ройс забил свой 18-й гол в турнире и по этому показателю опередил бывшего форварда команды Роберта Левандовски (17).

31-летний Ройс выступает за "Боруссию" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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