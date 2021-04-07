Ройс побил рекорд Левандовски в дортмундской "Боруссии"

Теги марко ройсборуссия дортмундроберт левандовскистатистика

Ройс побил рекорд Левандовски в дортмундской "Боруссии"

Фото: твиттер OptaFranz/Автор неизвестен

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал лучшим бомбардиром в истории клуба в Лиге Чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2) Ройс забил свой 18-й гол в турнире и по этому показателю опередил бывшего форварда команды Роберта Левандовски (17).

31-летний Ройс выступает за "Боруссию" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Юный талант из "Боруссии" Дортмунд пропустит концовку сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Появилось видео с места кровавой аварии с участием экс-форварда "Спартака" Луиса Адриано

Появилось видео с места кровавой аварии с участием экс-форварда "Спартака" Луиса Адриано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов