Ройс попал в сферу интересов топ-клуба АПЛ

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс попал в сферу интересов "Манчестер Сити", сообщает Sport Witness.

По информации источника, на подписании 29-летнего немца настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Стоит отметить, что минувшей весной Ройс продлил контракт с "Боруссией" до 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" претендует на защитника "Баварии". | http://soccernews.ru