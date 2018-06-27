Ройс попал в сферу интересов топ-клуба АПЛ

Теги манчестер ситиборуссия дортмундмарко ройсхосеп гвардиола

Ройс попал в сферу интересов топ-клуба АПЛ

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс попал в сферу интересов "Манчестер Сити", сообщает Sport Witness.

По информации источника, на подписании 29-летнего немца настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Стоит отметить, что минувшей весной Ройс продлил контракт с "Боруссией" до 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" претендует на защитника "Баварии". | http://soccernews.ru 

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов