Ройс поучаствовал в 100 голах "Боруссии"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс поразил ворота "Аугсбурга" в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.
Этот забитый мяч стал для 28-летнего футболиста 48-м в составе "шмелей". Кроме того, в его активе 52 результативных передачи.
Таким образом, Ройс поучаствовал в 100 голах "Боруссии". Для достижения этого показателя ему потребовалось 128 игр. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|24
|41
|3
|Шальке
|24
|40
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|39
|5
|Байер Леверкузен
|24
|38
|6
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|34
|8
|Аугсбург
|24
|32
|9
|Хоффенхайм
|24
|32
|10
|Ганновер 96
|24
|32
|11
|Герта
|24
|31
|12
|Штутгарт
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|29
|14
|Вердер Бремен
|24
|26
|15
|Вольфсбург
|24
|25
|16
|Майнц 05
|24
|24
|17
|Гамбург
|24
|17
|18
|Кельн
|24
|17