Ройс поучаствовал в 100 голах "Боруссии"

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Ройс поучаствовал в 100 голах "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс поразил ворота "Аугсбурга" в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Этот забитый мяч стал для 28-летнего футболиста 48-м в составе "шмелей". Кроме того, в его активе 52 результативных передачи.

Таким образом, Ройс поучаствовал в 100 голах "Боруссии". Для достижения этого показателя ему потребовалось 128 игр. | http://soccernews.ru

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