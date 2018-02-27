Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс поразил ворота "Аугсбурга" в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Этот забитый мяч стал для 28-летнего футболиста 48-м в составе "шмелей". Кроме того, в его активе 52 результативных передачи.

Таким образом, Ройс поучаствовал в 100 голах "Боруссии". Для достижения этого показателя ему потребовалось 128 игр. | http://soccernews.ru