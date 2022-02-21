Ройс повторил достижение Обамеянга

Фото инстаграм Марко Ройса

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сделал пять голевых действий в воскресном матче с "Боруссией" из Менхенгладбаха (6:0).

32-летний футболист за 90 минут игры записал в свой актив два забитых мяча и три ассиста.

Капитану "шмелей" впервые в карьере удалось поучаствовать в пяти голах в течение одной встречи Бундеслиги.

Кроме того, Ройс стал первым с 2016 года игроком дортмундской "Боруссии" с пятью результативными действиями в матче чемпионата Германии, повторив достижение Пьера-Эмерика Обамеянга.

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