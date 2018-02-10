Ройс появился на поле впервые за восемь месяцев

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс вышел в стартовом составе на матч 22-го тура Бундеслиги против "Гамбурга".

Таким образом, 28-летний футболист появился на поле впервые за восемь месяцев.

В последний раз Ройс играл за "Боруссию" в мае прошлого года в финале Кубка Германии с "Айнтрахтом", в котором он получил травму задней крестообразной связки колена.

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