Ройс приступит к тренировкам через несколько дней
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс близок к возвращению в строй, сообщает Kicker.
По сведениям издания, футболист успешно прошел контрольное медицинское обследование и в начале следующей неделе приступит к тренировкам в общей группе. Впрочем его участие в ближайших матчах Бундеслиги маловероятно.
Стоит отметить, что в последний раз 28-летний Ройс выходил на поле 27 мая прошлого года в финале Кубка Германии против "Айнтрахта" (2:1). В этом поединке хавбек получил разрыв крестообразных связок колена и с тех пор восстанавливался после травмы.
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