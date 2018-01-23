Ройс приступит к тренировкам через несколько дней



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс близок к возвращению в строй, сообщает Kicker.

По сведениям издания, футболист успешно прошел контрольное медицинское обследование и в начале следующей неделе приступит к тренировкам в общей группе. Впрочем его участие в ближайших матчах Бундеслиги маловероятно.

Стоит отметить, что в последний раз 28-летний Ройс выходил на поле 27 мая прошлого года в финале Кубка Германии против "Айнтрахта" (2:1). В этом поединке хавбек получил разрыв крестообразных связок колена и с тех пор восстанавливался после травмы.

Не пропустите: Венгер прокомментировал переговоры по Обамеянгу. | http://soccernews.ru