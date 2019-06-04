Ройс признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

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Ройс признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал обладателем индивидуальной награды.

Лидера "шмелей" признали лучшим игроком Бундеслиги по итогам сезона 2018/19. 

За 30-летнего вингера проголосовали 31,4% голосов футболистов немецкого первенства.

Отметим, что в минувшей кампании Ройс забил 21 гол и сделал 13 ассистов в 36 матчах во всех турнирах.

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