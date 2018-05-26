Ройс прокомментировал назначение Фавра главным тренером "Боруссии"

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Ройс прокомментировал назначение Фавра главным тренером "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал приход на тренерский мостик "шмелей" Люсьена Фавра.

"В моей карьере было много тренеров, но Фавр, думаю, сильнейший. Он очень внимательно относится к своей работе" - цитирует футболиста официальный сайт Бундеслиги.

Стоит отметить, что ранее Ройс работал с Фавром в менхенгладбахской "Боруссии". 

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