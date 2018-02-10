Ройс прокомментировал победу над "Гамбургом"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марко Ройс поделился мнением о матче с "Гамбургом" (2:0).

"Пока что мы показываем не самую лучшую игру, но сейчас больше важно набирать очки. Сегодня мы победили, чему действительно рады. Нам предстоит проделать еще много работы" - приводит слова Ройса сайт клуба.

Отметим, что Ройс появился на поле впервые за последние восемь месяцев.

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