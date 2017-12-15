Ройс провёл тренировку с мячом

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Ройс провёл тренировку с мячом

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы колена.

Как сообщает Ruhr Nachrichten, на этой неделе 28-летний футболист провёл беговую тренировку, а также позанимался на специальном тренажёре для работы с мячом.

Впрочем, пока неизвестно, когда Ройс сможет вернуться на поле. По предварительным данным, к тренировкам с командой он сможет приступить не раньше января. 

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