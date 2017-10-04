Ройс: "Работать в одиночку - самая трудная часть процесса восстановления от повреждения"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марко Ройс рассказал о процессе восстановления от травмы.

"Работать в одиночку - самая трудная часть процесса восстановления от повреждения. Надоедает уже после трёх недель. Это очень сложный психологический тест. Топ-игроки зарабатывают хорошие деньги, но иногда мы вынуждены платить немаленькую цену за здоровье. Отдал бы все деньги, чтобы снова стать здоровым и выполнять работу, которую люблю - играть в футбол" - приводит слова Ройса GQ.

Читайте также: Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов? | http://soccernews.ru