Ройс: "Работать в одиночку - самая трудная часть процесса восстановления от повреждения"

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Ройс: "Работать в одиночку - самая трудная часть процесса восстановления от повреждения"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марко Ройс рассказал о процессе восстановления от травмы.

"Работать в одиночку - самая трудная часть процесса восстановления от повреждения. Надоедает уже после трёх недель. Это очень сложный психологический тест. Топ-игроки зарабатывают хорошие деньги, но иногда мы вынуждены платить немаленькую цену за здоровье. Отдал бы все деньги, чтобы снова стать здоровым и выполнять работу, которую люблю - играть в футбол" - приводит слова Ройса GQ.

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