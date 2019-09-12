Ройс рассказал о своих планах после завершения футбольной карьеры

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс дал понять, что не намерен связывать своё будущее с футболом.

"Работать в футболе ещё 15-20 лет тренером или функционером - это не моё. Мне хочется заниматься тем, чему я не могу посвятить время сейчас. В частности, я планирую по-настоящему путешествовать. Потому что пока удаётся находиться в одном городе от силы два дня", - приводит слова Ройса Zeit Online.

30-летний футболист в течение карьеры выступал за дортмундскую и менхенгладбахскую "Боруссию", а также "Рот-Вайсс".

Контракт Ройса с "шмелями" рассчитан до июня 2023 года.

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