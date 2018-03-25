Ройс рискует пропустить матч с "Баварией"

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может не сыграть в матче 28-го тура Бундеслиги против "Баварии".

Как сообщает Bild, 28-летний футболист вряд ли успеет восстановиться после мышечной травмы, полученной в поединке Лиги Европы с "Зальцбургом".

Напомним, что матч "Бавария" - "Боруссия" состоится 31 марта в 19:30 по московскому времени.

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