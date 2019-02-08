Ройс рискует пропустить матч с "Тоттенхэмом"

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Ройс рискует пропустить матч с "Тоттенхэмом"

Участие полузащитника дортмундской "Боруссии" Марко Ройса в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" находится под вопросом.

Как сообщает Bulinews, 29-летний футболист получил травму бедра в поединке Кубка Германии против "Вердера". Сроки его восстановления, по предварительным данным, составят две недели.

Ройс в текущем сезоне провёл за "шмелей" 27 игр, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Матч "Тоттенхэм" - "Боруссия" состоится в среду, 13 февраля, в 23:00 по московскому времени.

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