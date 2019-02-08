Ройс рискует пропустить матч с "Тоттенхэмом"
Участие полузащитника дортмундской "Боруссии" Марко Ройса в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" находится под вопросом.
Как сообщает Bulinews, 29-летний футболист получил травму бедра в поединке Кубка Германии против "Вердера". Сроки его восстановления, по предварительным данным, составят две недели.
Ройс в текущем сезоне провёл за "шмелей" 27 игр, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.
Матч "Тоттенхэм" - "Боруссия" состоится в среду, 13 февраля, в 23:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11