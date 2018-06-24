Ройс: "Снимаю шляпу перед Кроосом"

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс отдал должное своему партнёру по команде Тони Кроосу, забившему победный гол в ворота Швеции на 95-й минуте матча.

"Штрафной удар в конце был нашей последней возможностью вырвать победу, поэтому снимаю шляпу перед Тони, испытываю огромное уважение к нему" - сказал Ройс.

Отметим, что именно лидер "Боруссии" ассистировал Кроосу в моменте с голом.

Не пропустите: Кроос установил рекорд сборной Германии. | http://soccernews.ru