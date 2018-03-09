Ройс стал автором лучшего гола Бундеслиги в феврале

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Ройс стал автором лучшего гола Бундеслиги в феврале

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс забил лучший гол Бундеслиги в феврале.

Этот гол стал победным для его команды в матче 23-го тура чемпионата Германии с "Боруссией" Менхенгладбах (1:0).

Видео: Гол Ройса.

В этом сезоне 28-летний Ройс провел за "Боруссию" 7 матчей и забил 3 гола.

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