Ройс стал автором уникального достижения

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Ройс стал автором уникального достижения

Фото инстаграм Марко Ройса

Полузащитник Марко Ройс вписал своё имя в историю дортмундской "Боруссии".

32-летний немец стал первым игроком "шмелей", который забил 100 голов и сделал 100 ассистов.

Ройс выступает за "Боруссию" с 2012 года. Чтобы достичь указанных цифр, ему потребовалось 325 матчей.

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