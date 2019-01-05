Ройс стал лучшим игроком сборной Германии в 2018 году

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Ройс стал лучшим игроком сборной Германии в 2018 году

Полузащитник "Боруссии" Марко Ройс стал лучшим футболистом сборной Германии по итогам минувшего года.

Болельщики голосовали на официальном сайте клуба. Хавбек набрал 89 928 голосов (33,9%).

В 2018 году футболист играл за национальную команду 8 матчей, забил гол и сделал один ассист ЧМ-2018 против Швеции (2:1).

В текущем сезоне Ройс играл в составе "Боруссии" в 17 матчах, забил 11 голов и отметился 7 голами.

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