Ройс установил рекорд Кубка Германии
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс вписал своё имя в историю Кубка Германии.
31-летний футболист стал автором самого быстрого гола турнира после выхода на замену.
Капитану "шмелей" удалось поразить ворота "Дуйсбурга" спустя 3 секунды после появления на поле.
Ройс превзошёл достижение француза Антони Модеста, который в 2014 году забил гол в Кубке Германии через 12 секунд после выхода на замену.
Не пропустите: 17-летний Беллингем в дебютном матче за "Боруссию" установил клубный рекорд. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20