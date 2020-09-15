Ройс установил рекорд Кубка Германии

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс вписал своё имя в историю Кубка Германии.

31-летний футболист стал автором самого быстрого гола турнира после выхода на замену.

Капитану "шмелей" удалось поразить ворота "Дуйсбурга" спустя 3 секунды после появления на поле.

Ройс превзошёл достижение француза Антони Модеста, который в 2014 году забил гол в Кубке Германии через 12 секунд после выхода на замену.

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