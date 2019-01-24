Ройс восстановился после очередной травмы

Теги боруссия дортмундмарко ройс

Ройс восстановился после очередной травмы

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс восстановился после очередной травмы, сообщает Sport1.de.

По информации ресурса, 29-летний футболист залечил повреждение лодыжки и вернулся к тренировкам.

Таким образом, атакующий полузащитник имеет шансы сыграть с "Ганновером" в матче 19-го тура Бундеслиги, который состоится в ближайшую субботу.

В текущем сезоне Ройс сыграл за "Боруссию" 24 матча, забил 14 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" хочет купить бывшего игрока "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 18 45
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 36
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 30
6 Вольфсбург Вольфсбург 18 28
7 Герта Герта 18 27
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 25
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 25
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 24
11 Майнц 05 Майнц 05 18 24
12 Шальке Шальке 18 21
13 Фрайбург Фрайбург 18 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 21
15 Аугсбург Аугсбург 18 15
16 Штутгарт Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 18 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов