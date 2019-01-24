Ройс восстановился после очередной травмы
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс восстановился после очередной травмы, сообщает Sport1.de.
По информации ресурса, 29-летний футболист залечил повреждение лодыжки и вернулся к тренировкам.
Таким образом, атакующий полузащитник имеет шансы сыграть с "Ганновером" в матче 19-го тура Бундеслиги, который состоится в ближайшую субботу.
В текущем сезоне Ройс сыграл за "Боруссию" 24 матча, забил 14 голов и сделал 9 ассистов.
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