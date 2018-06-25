Ройс: "Все игроки сборной Германии обязаны показать свою лучшую игру в матче с Южной Кореей"

Хавбек сборной Германии Марко Ройс прокомментировал предстоящую игру с Южной Кореей.

"Все игроки сборной Германии обязаны показать свою лучшую игру в матче с Южной Кореей. При этом стоит отметить, что победить с минимальным преимуществом мы просто не имеем права.

В отличии от сборной Швеции, которой предпочтительна более закрытая игра, южнокорейские игроки предпочитают скоростной футбол. Отмечу в составе соперника Сон Хын Мина, который уже давно проявил себя на европейской арене" - приводят слова Ройса российские СМИ.

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