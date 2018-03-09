Ройс: "Я счастлив, что продолжу носить майку "Боруссии"

Теги боруссия дортмундмарко ройс

Ройс: "Я счастлив, что продолжу носить майку "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс дал комментарии после продления соглашения с клубом.

"Я счастлив, что продолжу носить майку "Боруссии". Дортмунд - мой дом. С детства мечтал играть за местную команду. Я с уверенностью поставил подпись под договором.

В том числе это благодарность местным болельщикам - они всегда меня поддерживают. Да и клуб постоянно помогает мне в трудные времена. Говорю всем спасибо" - приводит слова Ройса сайт клуба.

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" продлила соглашение с Ройсом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 25 63
2 Шальке 26 46
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
13 Фрайбург 25 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 26 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 25 17
Полная таблица

топ-5 тегов