Ройс: "Я счастлив, что продолжу носить майку "Боруссии"
Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс дал комментарии после продления соглашения с клубом.
"Я счастлив, что продолжу носить майку "Боруссии". Дортмунд - мой дом. С детства мечтал играть за местную команду. Я с уверенностью поставил подпись под договором.
В том числе это благодарность местным болельщикам - они всегда меня поддерживают. Да и клуб постоянно помогает мне в трудные времена. Говорю всем спасибо" - приводит слова Ройса сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|63
|2
|Шальке
|26
|46
|3
|Боруссия Дортмунд
|25
|42
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|42
|5
|Байер Леверкузен
|25
|41
|6
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Хоффенхайм
|25
|35
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|35
|9
|Штутгарт
|25
|33
|10
|Аугсбург
|25
|32
|11
|Ганновер 96
|25
|32
|12
|Герта
|25
|31
|13
|Фрайбург
|25
|29
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|25
|25
|16
|Майнц 05
|26
|25
|17
|Гамбург
|25
|18
|18
|Кельн
|25
|17