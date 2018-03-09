Ройс: "Я счастлив, что продолжу носить майку "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс дал комментарии после продления соглашения с клубом.

"Я счастлив, что продолжу носить майку "Боруссии". Дортмунд - мой дом. С детства мечтал играть за местную команду. Я с уверенностью поставил подпись под договором.

В том числе это благодарность местным болельщикам - они всегда меня поддерживают. Да и клуб постоянно помогает мне в трудные времена. Говорю всем спасибо" - приводит слова Ройса сайт клуба.

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