Ройс забил в 4-м матче подряд за "Боруссию"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс забил гол в матче 1/8 Кубка Германии с "Вердером" (1:1, перерыв).

29-летний футболист забивает в четвертом матче подряд. Ранее он отметился голами в матчах с "Айнтрахом", "Ганновером" и менхенгладбахской "Боруссией".

Вчера, 4 февраля, Ройс стал спортсменом года по версии клуба.

Ройс стал игроком "Боруссии" в 2012 году. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Германии (2016/17) и Суперкубка Германии (2): (2013, 2014).

В нынешнем сезоне Ройс участвовал в 26 матчах за "Боруссию", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

Не пропустите: Ройс восстановился после очередной травмы| http://soccernews.ru