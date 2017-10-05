Ройс заявил о планах покинуть "Боруссию"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс заявил о планах покинуть команду.

Как сообщил футболист, Дортмунд он покинет после окончания контракта.

"Сейчас есть около пяти команд, которые мне нравятся. В мае 2019 года мне будет уже 30 лет. Этот контракт с "Боруссией" станет последним. Это даст мне возможность попробовать что-то новое. Я должен быть предельно порядочным и честным человеком. Поэтому я не могу сказать, где буду через пару лет", - отметил он.

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