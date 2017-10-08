Ройсом уже интересуются два клуба

Теги миланмарко ройсборуссия дортмундливерпуль

Ройсом уже интересуются два клубаЕвропейские гранды уже отреагировали на слова вингера дортмундской "Боруссии" Марко Ройса, заявившего о своем желании сменить клубную прописку.

Так, 28-летним футболистом, стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро, заинтересовались итальянский "Милан" и английский "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне из-за разрыва крестообразной связки Ройс на поле пока не появлялся.

Напомним, "Милан" заинтересован в Рафинье. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Слишком уж хрустальный Ройс. Вряд ли кто-то решится его покупать.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов