Ройсом уже интересуются два клуба

Европейские гранды уже отреагировали на слова вингера дортмундской "Боруссии" Марко Ройса, заявившего о своем желании сменить клубную прописку.

Так, 28-летним футболистом, стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро, заинтересовались итальянский "Милан" и английский "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне из-за разрыва крестообразной связки Ройс на поле пока не появлялся.

Напомним, "Милан" заинтересован в Рафинье. | soccernews.ru