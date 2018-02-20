Ройсом заинтересовался итальянский гранд

Вингером дортмундской "Боруссии" Марко Ройсом заинтересовался итальянский "Милан", информирует Tuttosport.

По сведениям источника, "россонери" рассматривают вариант с приобретением 28-летнего немца уже ближайшим летом. Уже в четверг скауты "Милана" просмотрят игру футболиста в матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором "шмели" сыграют против "Аталанты" из Бергамо.

В нынешнем сезоне из-за травмы Ройс сыграл только в 3 матчах за "Боруссию". В них он забил 1 гол.

Напомним, Анчелотти оценил последние выступления "Милана". | soccernews.ru