Ройсом заинтересовался итальянский гранд

Теги миланборуссия дортмундмарко ройс

Ройсом заинтересовался итальянский грандВингером дортмундской "Боруссии" Марко Ройсом заинтересовался итальянский "Милан", информирует Tuttosport.

По сведениям источника, "россонери" рассматривают вариант с приобретением 28-летнего немца уже ближайшим летом. Уже в четверг скауты "Милана" просмотрят игру футболиста в матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором "шмели" сыграют против "Аталанты" из Бергамо.

В нынешнем сезоне из-за травмы Ройс сыграл только в 3 матчах за "Боруссию". В них он забил 1 гол.

Напомним, Анчелотти оценил последние выступления "Милана". | soccernews.ru

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