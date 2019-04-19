Ройзман: "Представляете во сколько нам обходится дело Кокорина-Мамаева?"

Известный политик Евгений Ройзман поделился мнением о судебном процессе над полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным, которые полгода содержатся в СИЗО "Бутырка".

"Да, они виноваты, поступок некрасивый. Но чего людей-то в каменном мешке мариновать? А чего им карьеру ломать? Ну, дайте им метлы в руки - они отработают свое. Для всех будет урок. Но их вывозит гигантский конвой. Судья, 18 следователей, 15 томов дела. Вы представляете, во сколько нам это все обходится, вот эти показательные выступления властей?

Кокорин и Мамаев в моих глазах не мученики, они в моих глазах два идиота, но за идиотизм казнить нельзя. Людей опускать в каменный мешок, ломать карьеру… Им бы по 15 суток хватило. Они бы просили прощения. Им бы было стыдно до конца жизни", - сказал Ройзман в эфире "Эха Москвы".

Напомним, что 8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.

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