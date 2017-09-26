Розанов: "Спартак" умеет удивить"

Известный телекомментатор Юрий Розанов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем".

"Ливерпуль" в матче с "Севильей" был лучше, но не удержал победу дома. Так что в Москву поедет за тремя очками, это ясно. Отличный эмоциональный фон после победы в Лестере. И, главное, история про переход Коутиньо, по меньшей мере, отсрочена. Так что гости - фавориты. Особо если учесть, что травмировался Промес. Но "Спартак" умеет удивить, и всегда умел. Что в плюс, что в минус" - сказал Розанов.

Напомним, что матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

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