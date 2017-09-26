Розанов: "Спартак" умеет удивить"

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Розанов: "Спартак" умеет удивить"

Известный телекомментатор Юрий Розанов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем".

"Ливерпуль" в матче с "Севильей" был лучше, но не удержал победу дома. Так что в Москву поедет за тремя очками, это ясно. Отличный эмоциональный фон после победы в Лестере. И, главное, история про переход Коутиньо, по меньшей мере, отсрочена. Так что гости - фавориты. Особо если учесть, что травмировался Промес. Но "Спартак" умеет удивить, и всегда умел. Что в плюс, что в минус" - сказал Розанов.

Напомним, что матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени. 

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комментарии
Евгений

РОЗАНОВ: "СПАРТАК" УМЕЕТ УДИВИТЬ" Как Спартак "УДИВЛЯЕТ" нам всем хорошо известно и не понаслышке! Что ни матч, то у публики большие УДИВЛЕНИЯ, как так можно БЕЗОБРАЗНО играть! Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, С Марибором, с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Анжи это показала. Если подготовка к сезону ПРОВАЛЕНА! Если старт чемпионата БЛАГОПОЛУЧНО провален! То остаётся УДИВЛЯТЬСЯ, а за счёт чего Спартак остаётся на плаву и барахтается в "предбаннике" подвала турнирной таблицы! Ещё парочку и несколько УДИВЛЕНИЙ и Спартак ЗАГРЕМИТ под фанфары турнирного подвала. С такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой Спартак на большее может НЕ РАСЧИТЫВАТЬ! Спрашивается, на что Спартак теперь может надеяться??? У Спартака только одна надежда осталась. Это надежда на СКАНДАЛЬНОЕ удивительное судейство в свою пользу в ущерб другим командам! Вот и всё на что Спартак может рассчитывать в чемпионате и в Европе! Вся надежда Спартака, на скандальное чемпионство в этом году, с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском ПРОВАЛИЛАСЬ и ИСЧЕЗЛА, как тени в спартаковский полдень на базе в Тарасовке! Не всё спартаковскому КОРРУПЦИОННОМУ коту масленица! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. Вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда ДАЖЕ наши арбитры, согласно ЦЕНЫ вопроса, не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт СКАНДАЛОВ!!! Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, С Марибором, с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Анжи это показала. Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!! Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака! При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает! Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!! Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака! А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!! В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ по всем фронтам и не видать им первого места.

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Олег

Что за ересь говорить о судействе в пользу Спартака.Человек не разбирается в футболе.А Спартак все равно поднимется.Начало-победа сегодня над Ливерпулем.Вперед Спартак!!!!

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