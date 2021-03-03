Розанову стало плохо перед смертью: подробности трагедии

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Розанову стало плохо перед смертью: подробности трагедии

Появились подробности смерти легендарного комментатора Юрия Розанова, который ушел из жизни сегодня, 3 марта, в возрасте 59 лет.

По сведениям Telegram-канала Mash накануне Розанову стало плохо. Жена комментатора вызвала скорая помощь, так как у Юрия возникли проблемы с дыханием из-за онкологического заболевания, с которым он боролся в последние годы. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи порекомендовали ему наблюдаться у лечащих врачей.

Розанов начал комментаторскую карьеру в 1996 году на канале "НТВ-Плюс". На Евро-2012 вел трансляции матчей для украинских телеканалов ТРК "Украина", "Футбол" и "Футбол+". с 2015 года работал на "Матч ТВ".

Не пропустите: "Спартак", "Локомотив" и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова. | http://soccernews.ru
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