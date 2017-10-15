Розетти: "Никакой отмены видеоповторов в Серии А не будет"

Итальянский арбитр Роберто Розетти заявил, что видеоповторы отменять не будут.

"Никакой отмены видеоповторов в Серии А не будет. Мы все прекрасно осведомлены о существующих проблемах и знаем, что были допущены некоторые ошибки. С другой стороны, видеоповторы используются всего 2 месяца и потребуется некоторое время, чтобы скорректировать работу этой системы" - приводит слова Розетти Football Italia.

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