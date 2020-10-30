Розыгрыш Кубка Франции приостановлен из-за коронавируса
Федерация футбола Франции на своём официальном сайте объявила о приостановке розыгрыша Кубка страны.
Причина такого решения - ухудшение ситуации с распространением коронавируса на территории государства.
Матчи турнира не будут проводиться как минимум до 1 декабря.
При этом игры французской Лиги 1 пока будут проходить согласно календарю.
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|27
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|28
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|Бордо
|28
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|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
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|28
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|28
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