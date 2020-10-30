Розыгрыш Кубка Франции приостановлен из-за коронавируса

Федерация футбола Франции на своём официальном сайте объявила о приостановке розыгрыша Кубка страны.

Причина такого решения - ухудшение ситуации с распространением коронавируса на территории государства.

Матчи турнира не будут проводиться как минимум до 1 декабря.

При этом игры французской Лиги 1 пока будут проходить согласно календарю.

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