Розыгрыш Кубка Франции приостановлен из-за коронавируса

Теги кубок франциикоронавирус

Розыгрыш Кубка Франции приостановлен из-за коронавируса

Федерация футбола Франции на своём официальном сайте объявила о приостановке розыгрыша Кубка страны.

Причина такого решения - ухудшение ситуации с распространением коронавируса на территории государства.

Матчи турнира не будут проводиться как минимум до 1 декабря.

При этом игры французской Лиги 1 пока будут проходить согласно календарю.

Не пропустите: Томас Тухель ответил на критику в адрес ПСЖ. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 29 октября

Главные новости дня: 29 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов