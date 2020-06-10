Розыгрыш Лиги Европы может быть завершен в Германии

Финал Лиги Европы сезона-2019/20 может состояться в Германии. Об этом сообщает Calciomarcato.

Завершение может состояться в Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.

Напомним, розыгрыш Лиги Европы был приостановлен на стадии 1/8 финала из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что финал Лиги Чемпионов состоится в Лиссабоне.

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