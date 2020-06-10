Розыгрыш Лиги Европы может быть завершен в Германии
Финал Лиги Европы сезона-2019/20 может состояться в Германии. Об этом сообщает Calciomarcato.
Завершение может состояться в Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.
Напомним, розыгрыш Лиги Европы был приостановлен на стадии 1/8 финала из-за пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что финал Лиги Чемпионов состоится в Лиссабоне.
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