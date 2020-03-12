Розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы будут приостановлены

УЕФА приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20, об этом сообщают ряд авторитетных СМИ, в том числе испанская Marca.

Союз европейских футбольных ассоциаций уже принял соответствующее решение и в ближайшее время объявит о нём официально.

Причина столь радикальных мер - эпидемия коронавируса, охватившая многие страны континента.

В мире уже зафиксировано более 126 тысяч случаев заболевания, 4,6 тысячи из них привели к смерти заражённых.

Не пропустите: В АПЛ из-за коронавируса будут играть без зрителей до конца сезона. | http://soccernews.ru