РПЛ близка к продаже прав на трансляции матчей в США, Бразилии и Гонконге

В РПЛ сообщили, что в скором времени осуществится продажа прав на трансляции чемпионата. По словам директора по коммерции, маркетингу и коммуникации Павла Суворова, лига близка к соглашениям в Бразилии, США и Гонконге

"Российская Премьер-Лига в силу разных причин самостоятельно занимается реализацией международных прав. На базе лиги создана проектная группа. Мы уже анонсировали ряд инициатив в этом направлении. Это касается и сотрудничества с YouTube, Google, где мы запустили сервис платной подписки. Наверное, первыми в мире. Мы уже анонсировали сделки на рынке балканских стран и на территории большей части бывших советских республик, а также в Испании.

Сейчас продолжается эта работа. Мы очень близки к соглашениям в Бразилии, США и Гонконге. Можем закрывать сделки, просто нужно провести ряд внутренних формальных процедур, после чего мы сможем об этом объявить. Мы обсуждаем сделки и по другим рынкам - Германии, Израилю, Китаю. В ближайшие два сезона мы планируем заниматься этим сами. Там, где есть хорошее предложение от вещателя, мы будем работать с вещателем, который купит права на этой территории. Если предложение нас не устраивает, мы будем стараться действовать посредством видеосервисов - это и YouTube, и в принципе мы задумываемся о своем приложении", - цитирует Суворова Sport24.

Ранее сообщалось, что на "Матч ТВ" будет транслироваться всего 60 матчей за сезон.

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