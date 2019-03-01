РПЛ будет транслировать матчи на YouTube за рубежом

Теперь матчи российской Прмеьер-лиги можно смотреть и за рубежом.

Сегодняшний матч между "Оренбургом" и "Анжи" уже был показан на англоязычном канале РПЛ. На выходных также будут транслироваться и другие игры 18-го тура.

Напомним, что ранее зарубежными трансляциями игр РПЛ занималась компания IMG, но летом 2018 года срок соглашения между сторонами истек.

Читайте также: "Анжи" на выезде переиграл "Оренбург". | http://soccernews.ru