РПЛ готовит новый лимит на легионеров

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РПЛ готовит новый лимит на легионеров

Руководство российской Премьер-лиги готовит новый лимит на легионеров, который должен вступить в силу в 2020 году.

По информации футбольного агента Кахора Муминова, согласно нововведениям в заявке каждой команды будет 25 футболистов, среди которых как минимум 17 россиян и не более 8 легионеров.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме "шесть иностранцев плюс пять россиян".

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