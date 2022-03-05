РПЛ и ФНЛ исключены из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг прекратило членство турниров из России.

Из состава EPFL исключены российская Премьер-лига (РПЛ) и Футбольная национальная лига (ФНЛ).

Соответствующее решение принято в связи со сложившимися чрезвычайными обстоятельствами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, которую осуждают западные страны.

По этой причине все российские клубы и сборные отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Не пропустите: В России перестанут показывать чемпионат Франции. | http://soccernews.ru